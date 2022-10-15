‘Kuruluş Osman'da Latin rüzgârı

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman' dizisi dünyada yoğun bir ilgi görüyor. 65 ülkede yayınlanan yapımın Brezilyalı hayranları dizi setini ve ve Bozdağ Film Platolarını ziyaret ettiler. Dizinin fanları Brezilya'da 55 bin üyeye sahip Portal Ottoman Club adlıyla hayran grubu kurdu. Grup, ziyaret sırasında dizi oyuncuları ve dizinin Yapımcısı ve Proje Tasarımcısı Mehmet Bozdağ ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Dizinin hayranları yapımla Osmanlı ve Türk tarihini öğrendiklerini ve bundan çok etkilendiklerini belirtti.