Kuliste tebrik etti

Selçuk Yöntem, Özlem Öçalmaz ve Okan Bayülgen'in oynadığı 'Amadeus' adlı tiyatro oyunu Zorlu PSM'de kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Sahne önünde 35, sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev kadrosuyla tiyatro severleri büyüleyen oyunu Şener Şen de izledi. Şen, oyun sonrası kulise giderek Selçuk Yöntem'i tebrik etti.