VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan S. Arabistan açıklaması
"Bakın PKK kimi dost hanesi içine koyuyor"
2022 Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Almanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de istihdam neredeyse sabit kaldı
Sözcüleri duyurdu! BAE askeri gemisine el koydular
Aldattığını düşündüğü kocasını öldürüp dereye atmış
Bağdat Havalimanına gönderilen bomba yüklü İHA'lar imha edildi
Aselsan geliştirdi! Şimdi dünya düşünsün
Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
Omicron'a karşı da koruyor
Türeci ve Şahin'li banknot önerisi
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı açıklandı
Kıbrıslı Başkonsolos Kenan Poleo: Ajda Pekkan'ın 'Petrol' şarkısını dinleyip oynardık
Başkan Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı
Yunanistan'ın çaresizliği ortaya çıktı!
Yeni bir hastalık daha çıktı! Gençler arasında hızla yayılıyor
Yerli sürü İHA kontrol sistemi geliyor
Sanatçı Melihat Gülses, 'Sanatçı siyasi yorum yapmalı mı?' sorusuna böyle cevap verdi
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
TOGG'dan müthiş haber: Yenileri geliyor
Türkiye üs olacak! Dönüşüm başladı
İBB'deki PKK bağlantılı sekreter olayında yeni gelişme
"NATO'ya katılmak hakkımız"
03 Ocak 2022 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:03 Ocak 2022 Pazartesi 15:30:00

Kuliste tebrik etti

ABONE OL

Selçuk Yöntem, Özlem Öçalmaz ve Okan Bayülgen'in oynadığı 'Amadeus' adlı tiyatro oyunu Zorlu PSM'de kapalı gişe oynamaya devam ediyor.

Selçuk Yöntem, Özlem Öçalmaz ve Okan Bayülgen'in oynadığı 'Amadeus' adlı tiyatro oyunu Zorlu PSM'de kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Sahne önünde 35, sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev kadrosuyla tiyatro severleri büyüleyen oyunu Şener Şen de izledi. Şen, oyun sonrası kulise giderek Selçuk Yöntem'i tebrik etti.

Etiketler : Kuliste tebrik etti Selçuk Yöntem Özlem Öçalmaz Okan Bayülgen
"Rakibim yok"

"Rakibim yok"
İmparatorla oğlu ilk kez düet yapacak

İmparatorla oğlu ilk kez düet yapacak
Mutlu aile pozu

Mutlu aile pozu
Oyunculuk defterini kapattı

Oyunculuk defterini kapattı
İsyan ettiren ‘öldü' haberi

İsyan ettiren ‘öldü' haberi
Yılın son düğünü! Evlendiler

Yılın son düğünü! Evlendiler
Boşanıyor

Boşanıyor
Inna yeniden Türkiye'de

Inna yeniden Türkiye'de
Ünlü ikiliden sürpriz düet

Ünlü ikiliden sürpriz düet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER