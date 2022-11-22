Kubilay'a parfümlü gönderme!

Geçtiğimiz hafta 1.5 aylık ilişkilerini sonlandıran Kubilay Aka ve fenomen Danla Bilic, arasında sular durulmuyor. Biten ilişkisi hakkında bu zamana kadar sessizliğini koruyan Bilic, sosyal medya hesabından eski sevgilisine göndermede bulundu. Instagram hikaye kısmından bir video yayınlayan Bilic, "Bitmiş bir parfüm şişesini asla saklamam, atarım. Onun yeri açılsın ve yenisi gelsin. Bunu sadece maddesel olarak düşünmeyin. Hayatınızda bitmiş her şeye yer açın ki daha dolusu gelsin. Bu hep çalışıyor" dedi. Bilic'in sözlerine karşı Kubilay Aka'nın ne tepki vereceği merak konusu oldu. Oyuncu, Danla Bilic'le ayrılıkları hakkında, "İlişkimiz Danla'nın yaptığı herhangi bir açıklamadan dolayı değil, denedik olmadı, kafalar uyuşmadı" açıklamasını yapmıştı.