Kuaför Fatma'yı Sezen Aksu yaptım

Organizatör ve menajer Hamdi Özarutan, İzmir'de gittiği bir okulun yıl sonu müsameresinde, kuaför olarak çalışan Sezen Aksu'yu keşfettiğini ve isim babası olduğunu söyledi.

Cem Karaca, Ajda Pekkan ve birçok sanatçının hayatında önemli rol oynayan menajer Hamdi Özarutan Sezen Aksu'yu keşfetme hikayesini anlattı. Emin ve Fatih YouTube kanalına konuk olan Özarutan, Aksu'yla ilk karşılaşmasıyla ilgili, . Özarutan, "Sahnenin arkasından Sine-i Muhabbet diye bir çocuk çıktı. Türk Sanat Müziği söylüyor. Kulise gittik 'Kimdir bu?' dedik. Dediler Fatma diye bir kız. Göztepe'de kuaför. Orada makyaj ustası olarak çalışıyor. Kartımı uzattım. 'Sizi İstanbul'a götürebilir miyiz?' diye sordum. 'Benden hiçbir şey olmaz!' dedi.

TSM'den pop müziğe

Aksu'nun ilk zamanlarda Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdiğini ama hayalini pop olduğunu belirten Özarutan, "Daha sonra İstanbul'a geldi. Türk Sanat Müziği söylüyor ama 'Aslında benim şarkılarım pop kendi kendime banyoda söylüyorum' dedi. Bir baktım 'Kaybolan Yıllar' diye bir şarkı söylüyor. Çok güzel. Yatırımı onun üzerine yaptım" dedi. Aksu'nun isim babası olduğunu söyleyen Özarutan, "Bu Fatma ismini de değiştirelim dedim. Aynı zamanda isim babasıyımdır da" dedi.