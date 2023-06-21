Krizi aşamadılar

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak ile aralarındaki sorunları aşamayınca sosyal medyadan içini döktü. Oyuncu, "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın" dedi.

Oyuncular Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, boşanıyor. Sekiz yıl önce Kaz Dağları'nda görkemli bir törenle nikâh masasına oturan çiftin, arasının kötü olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış, ancak ikili çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtmişti. Ancak çift, evliliklerini bitirmeye karar verdi. Düvenci Instagram'da yaptığı paylaşımla, yeni bir yola girdiğini duyurdu. İçini döken oyuncu, "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... Sözler yetersiz kalırmış bazen... Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim" mesajını yazdı. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinin 8 yaşında Okan Ali adında erkek çocukları bulunuyor.