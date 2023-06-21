VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor
Zehir tacirlerine Yüzüncü Yıl Operasyonu: 925 şüpheli yakalandı
ABD'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık ek yardım
Rozetini Akşener takmıştı, İYİ Parti'de bir istifa daha
Bayram sahnesi
Bodrum buluşması
21 Haziran 2023 Çarşamba 14:27:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 14:27:00

Krizi aşamadılar

ABONE OL

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak ile aralarındaki sorunları aşamayınca sosyal medyadan içini döktü. Oyuncu, "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın" dedi.

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak ile aralarındaki sorunları aşamayınca sosyal medyadan içini döktü. Oyuncu, "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın" dedi.

Oyuncular Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, boşanıyor. Sekiz yıl önce Kaz Dağları'nda görkemli bir törenle nikâh masasına oturan çiftin, arasının kötü olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış, ancak ikili çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtmişti. Ancak çift, evliliklerini bitirmeye karar verdi. Düvenci Instagram'da yaptığı paylaşımla, yeni bir yola girdiğini duyurdu. İçini döken oyuncu, "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... Sözler yetersiz kalırmış bazen... Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim" mesajını yazdı. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinin 8 yaşında Okan Ali adında erkek çocukları bulunuyor.

Etiketler : Krizi aşamadılar Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım

Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak

6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak
Antalya 'Hadise'si

Antalya 'Hadise'si
4 milyon liralık poz

4 milyon liralık poz
Hayatını kaybetti

Hayatını kaybetti
Sertab enerjisi

Sertab enerjisi
Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi

Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi
Ringde rakip tanımıyor

Ringde rakip tanımıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX