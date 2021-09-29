Krizi aşamadılar

Geçtiğimiz haftalarda "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" diyen Bensu Soral ve Hakan Baş çifti kararını verdi. Evliliklerinde sorun yaşayan ikili boşanma kararı aldı. İkilinin davayı açmak için avukatlarıyla görüşmeye başladığı iddia edildi. Soral ve Baş, 2018 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.