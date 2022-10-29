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29 Ekim 2022 Cumartesi 13:02:00 - Güncelleme:29 Ekim 2022 Cumartesi 13:02:00

‘Kraliçe olmak için gencim'

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İrem Derici, yeni bir tartışmasının fitilini ateşledi. Popçu, Ankara Winner Plus Club'da sevenleriyle bir araya geldi. Sevilen şarkılarını seslendiren Derici'ye bir hayranı, "Kraliçe Ankara'ya hoş geldin" dedi.

İrem Derici, yeni bir tartışmasının fitilini ateşledi. Popçu, Ankara Winner Plus Club'da sevenleriyle bir araya geldi. Sevilen şarkılarını seslendiren Derici'ye bir hayranı, "Kraliçe Ankara'ya hoş geldin" dedi. Hayranına "Kraliçe olmak için daha gencim" diyen Derici'nin sözleri kraliçelik yarışında bir dönem araları açılan Demet Akalın ve Hande Yener'e gönderme olarak alındı. Yaklaşık iki saat konser veren Derici, sahne performansı, dansları ve repertuvarıyla dikkat çekti.

Etiketler : irem derici popçu demet akalın hande yener
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