Köylere taşının

Uzun zamandır köyde yaşayan şarkıcı Ceylan Ertem, imkanı olanlara İstanbul'dan taşınmalarını tavsiye etti. Deprem korkusu nedeniyle İstanbul'dan kaçtığını söyleyen Ertem, yanından hiç ayırmadığı düdüğünü de paylaştı. Ertem, "İhmal etmeyelim çantalarımızı hazır edelim. Stoklarımızı yapmaya çalışalım. Özellikle 09.00-18.00 çalışmayan arkadaşlarıma sesleniyorum; köylere uzatın elinizi, olabiliyorsa başka şehirlere yayılın. İstanbul'un merkezinin sakinleşmeye ihtiyacı var. İstanbul'un kuzeyinde ya da memleketin başka köylerinde, kasabalarında verdiğiniz kiraların yarısını ödeyeceksiniz'' dedi.