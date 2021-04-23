  • BIST
    1345.15
  • Dolar
    8,3445
  • Euro
    10,0684
  • Altın
    479,1220
İstanbul
9 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Dünyanın öncü ülkesi olacağız"
Düşmanların korkulu rüyası olacak
Yerli inaktif Kovid-19 aşısında tarih belli oldu
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Kırmızı Bültenle aranacak
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Başkan Erdoğan açıklaması!
ABD'de F-35 isyanı: Daha fazla para beklemeyin, karşı duracağız
İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu
Sürpriz proje yolda
Meğer Kovid olmuşum!
'Kalp Yarası' tamam!
Keşke 55 yaşında olsaydım
Yeni sezona hem film hem dizi
Bu sene tatil yok set var!
Köyceğiz'de 'Aşkım Kıyamet' kampı
Kriptosuncuk'un ağabeyi Güven Özer: Bizi de vurup gitti
Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar yalanı CHP'ye servis edildi
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Tüp bebek sürecinde 7 altın öneri
Ramazan boyu virüsle savaşa devam
Çınlama deyip geçmeyin
Gece-gündüz ritmini koruyun
Sigara, kalp krizi riskini 5 kat artırıyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 23 Nisan
Akdeniz'de insanlık dramı
23 Nisan 2021 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 11:00:00

Köyceğiz'de 'Aşkım Kıyamet' kampı

ABONE OL

'Aşkım Kıyamet' filminin seti, Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'deki platosunda kuruldu. Filmin oyuncuları Zeynep Tokuş, Yiğit Kirazcı, Seda Türkmen de set aralarında denize girerek, serinledi.

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Aşkım Kıyamet'i adlı sinema filminin çekimleri başladı. Yiğit Kirazcı, Zeynep Tokuş, Boran Kuzum ve Pınar Deniz'in oynadığı filmin seti Yılmaz Erdoğan'ın Muğla - Köyceğiz'deki platosuna kuruldu. Oyuncular sette ayağını denize sokarak sezon açılışını yaptı. Filmin bazı sahnelerini Köyceğiz'deki platoda tamamlayan oyuncular, önceki gün de Ölüdeniz'de kamera karşısına geçti. Sahne aralarında denize giren oyuncular, sette keyifli zaman geçirdiklerini paylaştıkları videolarla gözler önüne serdi.

Etiketler : yılmaz erdoğan aşkım kıyamet muğla köyceğiz
Aslıhan kuşların peşinde!

Aslıhan kuşların peşinde!
Artık pandaları var

Artık pandaları var
Seninle her yer cennet!

Seninle her yer cennet!
Muzo'yla geri dönüyor

Muzo'yla geri dönüyor
Artık alışveriş saatleri sabah

Artık alışveriş saatleri sabah
Gülben ile Safiye Erşan Kuneri'de

Gülben ile Safiye Erşan Kuneri'de
Biz sadece dostuz!

Biz sadece dostuz!
Jet bulamayınca uçağı kapattılar

Jet bulamayınca uçağı kapattılar
10 yıldır dava peşinde

10 yıldır dava peşinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER