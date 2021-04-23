Köyceğiz'de 'Aşkım Kıyamet' kampı

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Aşkım Kıyamet'i adlı sinema filminin çekimleri başladı. Yiğit Kirazcı, Zeynep Tokuş, Boran Kuzum ve Pınar Deniz'in oynadığı filmin seti Yılmaz Erdoğan'ın Muğla - Köyceğiz'deki platosuna kuruldu. Oyuncular sette ayağını denize sokarak sezon açılışını yaptı. Filmin bazı sahnelerini Köyceğiz'deki platoda tamamlayan oyuncular, önceki gün de Ölüdeniz'de kamera karşısına geçti. Sahne aralarında denize giren oyuncular, sette keyifli zaman geçirdiklerini paylaştıkları videolarla gözler önüne serdi.

