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03 Ocak 2023 Salı 20:30:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 20:30:00

Kovid-19'a yakalanan eşe özel bakım

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Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan koronavirüse yakalandı.

Oyuncu Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan koronavirüse yakalandı. Evinde izole olan Atacan, sosyal medyadan hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. "Yeni yıla günaydın. Arayıp ulaşamayanlar ve arayamadıklarım, aslında bir iki saat gözüm açıktı ama onu da beni yalnız bırakmayan karım ile mesafeli ve maskeli bir yılbaşı yemeğine ayırdım. Her şeyin başı sağlık" notunu yazdı. Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la yakından ilgileniyor. Altuğ, Atacan'a kendi elleriyle özel yemeklerle bakıyor.

Etiketler : yağmur atacan pınar altuğ koronavirüs
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