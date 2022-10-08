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08 Ekim 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 10:00:00

Kostümlü final

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Başrolünü Ufuk Bayraktar'ın oynadığı 'Benim Babam Bir Kahraman' filminin çekimleri tamamlandı.

Başrolünü Ufuk Bayraktar'ın oynadığı 'Benim Babam Bir Kahraman' filminin çekimleri tamamlandı. Orçun Benli'nin yönettiği filmin ekibi önceki gün final sahnesi için kamera karşısına geçti. Senaryo gereği geceleri pelerinli, maskeli kostümler giyip, oyunlar oynayan oyuncular son set gününde bir maskeli baloda gibiydi. Oyuncular renkli kostümleriyle kameralara poz verdi. Film, eşinin zamansız ölümünün ardından oğluyla zaman geçiren bir babanın hikayesini anlatıyor.

Etiketler : Kostümlü final Ufuk Bayraktar Orçun Benli Benim Babam Bir Kahraman
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