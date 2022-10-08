Kostümlü final

Başrolünü Ufuk Bayraktar'ın oynadığı 'Benim Babam Bir Kahraman' filminin çekimleri tamamlandı. Orçun Benli'nin yönettiği filmin ekibi önceki gün final sahnesi için kamera karşısına geçti. Senaryo gereği geceleri pelerinli, maskeli kostümler giyip, oyunlar oynayan oyuncular son set gününde bir maskeli baloda gibiydi. Oyuncular renkli kostümleriyle kameralara poz verdi. Film, eşinin zamansız ölümünün ardından oğluyla zaman geçiren bir babanın hikayesini anlatıyor.