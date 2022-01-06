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06 Ocak 2022 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 16:30:00

Korona ağır geçiyor

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Şarkıcı Merve Özbey koronavirüse yakalandı. Evinde karantinaya giren Özbey, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda hastalığı ağır geçirdiğini söyledi.

Şarkıcı Merve Özbey koronavirüse yakalandı. Evinde karantinaya giren Özbey, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda hastalığı ağır geçirdiğini söyledi. Gelen geçmiş olsun mesajları ve aramalarına geri dönüş yapamayan şarkıcı, ''Benimki biraz ağır seyrediyor. Halsizliğim ve eklem ağrılarım çok fazla. Sabah kalkınca kendimi daha kötü hissediyorum. Çok dikkatli olun. İnşallah çok daha iyi günlerde buluşacağız" dedi.

Etiketler : Korona ağır geçiyor Merve Özbey Şarkıcı koronavirüs
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