Korona ağır geçiyor

Şarkıcı Merve Özbey koronavirüse yakalandı. Evinde karantinaya giren Özbey, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda hastalığı ağır geçirdiğini söyledi. Gelen geçmiş olsun mesajları ve aramalarına geri dönüş yapamayan şarkıcı, ''Benimki biraz ağır seyrediyor. Halsizliğim ve eklem ağrılarım çok fazla. Sabah kalkınca kendimi daha kötü hissediyorum. Çok dikkatli olun. İnşallah çok daha iyi günlerde buluşacağız" dedi.