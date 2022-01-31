Korel'den Esra'ya destek

Programında 40 yaşındaki evli adama kaçan 18 yaşındaki Elif'e kızan Esra Erol'un tavrına gelen tepkiler sonrası Bergüzar Korel arkadaşına destek çıktı. Korel paylaşımında "Yavrularımı uyuttuktan sonra arkadaşımın programını izledim.. Ve yaşanan korkunç olaydan sonra ders niteliğindeki isyanına şahit oldum. Programın bu kısmını istedim kendisinden. Anne babalar kulak verin bu sözlere... İyi ki varsın altın kalpli dostum" dedi.