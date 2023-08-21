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21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:04:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:04:00

Köpek isyanı şarkıda

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Popçu Sinan Akçıl, yeni şarkısı 'Kedi'nin klip çekimleri için kamera karşısına geçti.

Popçu Sinan Akçıl, yeni şarkısı 'Kedi'nin klip çekimleri için kamera karşısına geçti. Mekan olarak Levent'deki evinin seyir terasını kullanan Akçıl, çekim öncesi soruları yanıtladı. Şarkının kendi yaşadığı olayı anlattığını söyleyen Akçıl ''Aslında şarkıda 'kedi' diyorum ama eski eşim Burcu Kıratlı ile olan köpeğimizin şarkısıdır bu. Burcu'nun boşandıktan sonra köpeği bana vermemesinden dolayı yaşadıklarımı anlattım'' dedi. Akçıl, 'Kedi' parçasını 27 Ağustos akşamı Kuruçeşme Arena'daki konserinde ilk kez söyleyeceğini belirtti.

Etiketler : Köpek isyanı şarkıda Popçu Sinan Akçıl Kedi
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