Konserler başlıyor

Sıla, Mabel Matiz, Yıldız Tilbe, Sibel Can, Kenan Doğulu, Sertab Erener, Buray, Kalben, Levent Yüksel, Candan Erçetin ve Erol Evgin gibi isimler Kerki Solfej konserleri kapsamında Ege ve İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek. Konserine özel olarak hazırlanan şarkıcılar repertuvarını şimdiden belirledi. Sanatçılar, sevilen şarkılarını BtcTurk PRO sahnesinde hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirecek.