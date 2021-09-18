18 Eylül 2021 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 13:00:00
Konserler başlıyor
Funda Arar, Tuğba Yurt, Candan Erçetin, Buray, Yasemin Sakallıoğlu, Mabel Matiz gibi isimler Kerki Solfej güz konserleri kapsamında İzmirli hayranlarıyla bir araya gelecek.
Funda Arar, Tuğba Yurt, Candan Erçetin, Buray, Yasemin Sakallıoğlu, Mabel Matiz gibi isimler Kerki Solfej güz konserleri kapsamında İzmirli hayranlarıyla bir araya gelecek. Bugün Tuğba Yurt'un açılış yapacağı Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konser serisi 26 Ekim'de Ayta Sözeri'yle son bulacak.