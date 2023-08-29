Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Müzisyen Sinan Akçıl, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. Konserin gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışlayan Akçıl, gecede oyuncu Müjde Uzman'ı sahneye davet etti. İkili, 'Atma' şarkısını birlikte seslendirdi. Akçıl, bitmeyen enerjisi ve performansıyla dinleyicilerine muhteşem bir yaz gecesi yaşattı. İki saat sahnede kalan Akçıl, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.

