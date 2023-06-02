Konserin geliri depremzedelere

Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan 'Hollywood Vampires' grubu, 10 Haziran'da İstanbul'da verecekleri konserin tüm gelirini depremzedelere bağışladı.

Rock müziğinin efsane isimleri Alice Cooper, Joe Perry ve Johnny Deep'ten oluşan 'Hollywood Vampires' grubu depremzedelere el uzattı. Grup, 10 Haziran'da İstanbul Life Park'ta verecekleri konserin tüm gelirini ülkemizde yaşanan asrın felaketinden etkilenen afetzedelere bağışladıklarını açıkladı. Grup üyelerinden Alice Cooper ve Joe Perry "10 Haziran'da İstanbul Life Park'a geliyoruz. Aynı zamanda birçok masum insanın hayatına mal olan yıkıcı depremlerin etkisini bir nebze olsun azaltmak ve ihtiyaç duyulan yardımın toplanmasına katkıda bulunmak için vereceğimiz konserin tüm gelirini DEC ( Disasters Emergecy Commitee ) deprem yardım fonuna bağışladık" dedi. Hollywood'un en iyi oyuncuları arasında gösterilen Johnny Depp, Cem Hakko'nun Nişantaşı'ndaki az odalı konseptiyle öne çıkan otelin penthouse'unda konaklayacak.