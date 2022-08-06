Konserimize ailecek gidiyoruz

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze eşi Kıvılcım Ural'la birlikte önceki gün Ulus'ta objektiflere yansıdı. Tangöze, bir ATM'den para çekerken eşi Ural, habercilerle sohbet etti. Yoğun konser programlarına rağmen birbirlerinden ayrılmadıklarını söyleyen Ural, "Kaan'ın tüm konserlerine beraber gidiyoruz, ailecek. Kızımız henüz anaokuluna başlamadığı için şimdilik rahat oluyor. Benim konserlerime de Kaan eşlik ediyor" dedi.