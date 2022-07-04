Konsere çıkamadı

Sibel Can, yoğun istek üzerine 2. kez sahne alacağı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserini iptal etti. Dün akşam sevenlerinin karşısına çıkmayı planlayan sanatçı, öğle saatlerinde yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle sahneye çıkmamaya karar verdi. Konseri ileri bir tarihe erteleyen şarkıcı, Türkiye turnesi kapsamında 16 Temmuz'da Altınoluk Amfi Tiyatro'da 29 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluşacak.