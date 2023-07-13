Konserde doğum günü sürprizi

Şarkıcı Aslı Hünel, '4. Aromaterapi Festivali'nin kapanışında sahne aldı. Ören Sahili'nde düzenlenen konserde, Hünel Fouad Sarkis imzalı sahne kostümüyle beğeni topladı. Hünel eşi Savaş Yurtsever'in doğum gününü sahnesinde kutlayarak sürpriz yaptı. Hünel ve Yurtsever pastanın mumlarını dilek tutarak birlikte üfledi. Hünel, "Eşimin doğum gününü sizlerle birlikte kutlamak ikimize de sürpriz ve çok kıymetli, unutulmaz bir anı oldu bizim için" dedi.