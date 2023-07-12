Konserde dijital sanat gösterisi

Şarkıcı Sıla, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. KerkiSolfej'in düzenlediği, gecede şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyen Sıla, Türkiye'de ilk kez konserde dijital bir görsel şova da imza attı. Sanatçı sevilen şarkılarını söylerken arkasındaki 90 metrekarelik dev led ekranda yapay zeka destekli canlı 'videoart' gösterisi sunuldu. Özel yazılımla üretilen görsel efektler, yapay zeka desteğiyle konserdeki anlık görüntülerle birleştirilerek görsel şölen sergilendi.

