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22 Mart 2023 Çarşamba 19:42:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 19:42:00

Konser yerine Londra tatili

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Mustafa Ceceli ve Selin İmer çifti İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Müzisyen Mustafa Ceceli ve Selin İmer çifti önceki akşam Londra dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Habercilerle ayaküstü sohbet eden ikiliden Ceceli, ertelenen konserleri sonrası soluğu eşiyle tatilde aldı. Müzisyen, "Normalde bu tarihlerde konserim vardı. Onu mayıs ayına erteledik, biz de biletleri iptal etmek yerine tatile çıkalım dedik" dedi. Çift, daha sonra araçlarına geçerek evlerinin yolunu tuttu.

Etiketler : mustafa ceceli selin imer müzisyen

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