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02 Kasım 2021 Salı 15:00:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 15:00:00

Konser maratonu

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Yorumcu Betül Demir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için iki farklı organizasyonda sahne aldı.

Yorumcu Betül Demir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için iki farklı organizasyonda sahne aldı. İlk olarak KKTC'de sahne alan Demir, ardından Bursa Karacabey'de sevenleriyle buluştu. Her iki konserde de şarkıları kadar şıklığıyla dikkat çeken sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. 2 saat sahnede kalan Demir'e Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, çiçek ve plaket vererek teşekkür etti.

Etiketler : Konser maratonu Betül Demir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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