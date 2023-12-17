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Konser bahane albüm şahane
17 Aralık 2023 Pazar 07:59:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 07:59:00

Konser bahane albüm şahane

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Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle bir araya gelen Manga grubu, enerjisi ve sahne performansıyla dikkat çekti. Manga konser öncesi yeni albümlerini hayranlarıyla pasta keserek kutladı.

Manga grubu Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Müzik hayatında 20 yılı geride bırakan Manga grubu, enerjisi ve sahne performansıyla dikkat çekti. Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül, Cem Bahtiyar ve Özgür Can Öney'den oluşan Manga grubu, gecede 'Antroposen 002' adlı yeni albümünün şarkılarını ilk kez seslendirdi.

Manga konser öncesi yeni albümlerini hayranlarıyla pasta keserek kutladı.

Etiketler : manga konser albüm
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