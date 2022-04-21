Komedide Vodvil rüzgarı

Ersin Korkut, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu ve Murat Akkoyunlu'nun oynadığı 'Şimdi Yandık' filminin çekimleri tamamlandı. Yapımcılığını Hakan Eren'in yaptığı, yönetmen koltuğuna Onur Aldoğan'ın oturduğu film, aynı evde yaşayan 3 eski arkadaşın gün boyunca başından geçen komik olayları anlatıyor. Yönetmen Aldoğan, ''Vodvil'le komedisi tarzıyla Türk sinemasına yeni bir film kazandırmak için yola çıktığımız bir proje ve bunu da başardığımızı düşünüyorum'' dedi.