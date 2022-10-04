Komedi dönüşü

Uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesine dönen Cem Özer'in Kemal Başar ile başrolünü paylaştığı, 'Çılgın Zamanlar' adlı oyunu seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sam Bobrick'in eserinden Kemal Başar'ın yönetiminde sahneye uyarlanan oyunda, aldatan ve aldatılan bir çift arasında yaşanan komik olaylar anlatılıyor. Komedi türündeki oyunun prömiyeri 14 Ekim'de Watergarden'da gerçekleşecek.