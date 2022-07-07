Kolunda servet taşıyor

Saatlere olan düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı, yeni aksesuarı için kesenin ağzını açtı. Yapımcı, Richard Mille'in özel üretim olan saate 9 milyon 438 bin 862 lira ödedi.

Son günlerde Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasıyla ilgili eleştiri yağmuruna tutulan yapımcı Acun Ilıcalı, kendini ödüllendirdi. Motosiklet, spor araba, sürat motoru ve saat tutkunu olan Ilıcalı, aldığı lüks hobisiyle dikkat çekti. Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptıran Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sevgilisinin doğum gününü kutlamıştı. Fotoğrafta Ilıcalı'nın mavi renkteki saati merak konusu oldu. Saatlere olan düşkünlüğüyle bilinen ve daha önce aksesuarlarına ödediği fiyatlarla adından söz ettiren Ilıcalı'nın yeniden servet döktüğü ortaya çıktı. Ilıcalı'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olan saatinin 9 milyon 438 bin 862 lira olduğu öğrenildi.