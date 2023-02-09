Kolide terlik şoku

10 ilde yaşanan depremler sonrası yardımlar toplanırken eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, yardım kolilerinden çıkanlar karşısında şoke oldu. Gelen kolileri düzenleyerek bölgeye gitmesi için ihtiyaçları çıkaran Balta. "Kar diyoruz, yazlıkları ayırmışsınız, terlik var burada parmak arası terlik. Yapmayın Allah aşkına. Zoruma gidiyor, haşama yollayan var" diyerek isyan etti.

