Klip çekiminde tekne kazası

Şarkıcı Doğuş talihsiz bir kaza yaşadı. Doğuş, 'Son Perde' adlı teklisinin klip çekimi için Alanya sahillerinde kamera karşısına geçti. Senaryo gereği teknede çekilmesi gereken sahneler, çekim ekibine ait jet skinin Doğuş'un bulunduğu tekneye çarpmasıyla son buldu. Çarpma sonrası denize düşen Doğuş'un yardımına set ekibi koştu. Ufak bir şaşkınlık yaşayan şarkıcı, kazadan yara almadan kurtulurken, "Klip çekimlerinde başımıza istemeden birçok şey gelebiliyor bazen. Bu da onlardan biri oldu" dedi.