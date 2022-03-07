Kızlarımın yol arkadaşıyım

Maya ve Toprak adında ikiz kızları olan Tuba Büyüküstün, annelik duygusunu anlattı: "Bu bir yol arkadaşlığı, iki bedenin ve iki ruhun dünyaya gelmesine vesile oldum."



Eski eşi Onur Saylak'tan Maya ve Toprak adında ikiz kızları bulunan Tuba Büyüküstün, Instyle dergisine konuştu. Kızları 10 yaşında olan oyuncu, anne olmayı şu sözlerle anlattı: "Ben anneliğe ilk başından itibaren bir yol arkadaşlığı olarak bakıyorum. İçinden çıkamadığım durumlarda da hep bunu kendime hatırlatıyorum. Bu bir yol arkadaşlığı, iki bedenin ve iki ruhun dünyaya gelmesine vesile oldum. Yapabileceğim en iyi şey, onların ihtiyaç duyduğu noktada dayanacakları bir omuz olmak ve ihtiyaç duydukları ölçüde yanlarında olmak." Büyüküstün, 'Kızlarınız büyürken siz de neler değişti?' sorusuna ise "Tam olarak neleri değiştirdiler bilemiyorum ama sürekli değişiyoruz, dönüşüyoruz. Hep beraber, bu hayatın içinde" yanıtını verdi. Oyuncu önümüzdeki günlerde Murat Boz ile beraber oynadıkları 'Anotherself'in Netflix'te yayınlanacağını söyleyerek, "Bugüne kadar hiç anlatılmamış bir konu işlendi" dedi.