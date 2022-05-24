Kızları olacak

İki yıl önce Çeşme'de nikâh masasına oturan Gupse Özay ile Barış Arduç anne- baba oluyor. Özay'ın 6 aylık kız çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, cephesinden sevindirici haber geldi. 2 yıl önce Çeşme'de nikâh masasına oturan çiftten Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çiftin, doğacak bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu iddia edildi. Uzun süredir setlere ara veren Özay hamileliğini rahat bir şekilde geçiriyor. Anne-baba olmak için gün sayan ikili, kızlarının isimlerine karar vermedi. TRT'nin 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin başrolünde yer alan Barış Arduç, bir röportajında bebek sorularına, "Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var" demiş, Gupse Özay ise, "Anne olmayı çok istiyorum" açıklamasını yapmıştı.