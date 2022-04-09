Kızlar babaya emanet

İkili, bir mekânda çocuklarıyla yemek yedi. Çıkışta babalar ve kızları habercilere el ele tutuşarak poz verdi. Kızlarıyla vakit geçiren ikiliden Caner Erdeniz yazın karavan tatiline çıkacaklarını söyledi. Erdeniz, "Bu yaz karavan ile tatile çıkacağız. Belki Anıl ve Pelin de bize dahil olur, beraber tatil yapabiliriz" dedi.