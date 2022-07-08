Kızıyla tanıştırdı

Mart ayında aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz hafta kaçmaya son vererek Bodrum'da el ele poz veren sevgililer Tuvana Türkay ve sevgilisi İzzet Antebi, önceki akşam Yeniköy'de bulunan Mr. Gürkan'da yemekteydi. İkilinin yanında Antebi'nin kızı Mila da vardı. Türkay, yemek boyunca Mila ile sık sık sohbet etti. Çıkışta habercilerin olduğunu öğrenen sevgililer, bu kez birlikte poz vermekten kaçındı. Mekândan ilk çıkan Türkay oldu. Habercilerin ısrarlı soruları karşısında sessiz kalan oyuncu, hızlıca uzaklaştı. Sevgilisii çıktıktan 10 dakika sonra kızı Mila ile ayrılan Antebi, de soruları yanıtsız bırakarak evinin yolunu tuttu. Tuvana Türkay'ı görenler ise, "Cici Anne Tuvana" yorumunda bulundu. Gözler ise İzzet Antebi'den boşanan Mila'nın annesi Didem Sarı'ya çevrildi. Didem Sarı'nın nasıl bir yorum yapacağı ise merak konusu oldu.

