Kızıyla oynamak istiyor

Defne Samyeli kızı Deren Talu ile Bebek'te objektiflere yansıdı. İkili, şık giyim tarzlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir mekanda oturan anne-kız sohbet etti. Kızı da kendisi gibi oyuncu olan Defne Samyeli, birlikte bir projede yer almak istediklerini söyledi. Samyeli, "Birlikte oynamayı çok istiyoruz. Hatta bir ara teklif bile gelmişti ama olmadı. Aklımızda bir şeyler var. Birlikte oynama fikri bizi hep heyecanlandırmıştır" dedi.