Kızıyla aynı sahnede

Gülden Karaböcek sevenleriyle buluştu. Sanatçı, Tuzla'da İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Sahnesinde aşının önemine dikkat çeken sanatçı, "Pandemi de sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Sağlığımız için aşılarımızı olalım. Yoksa bizi çarşıya, AVM'ye hiçbir yere almazlar'' derken Karaböcek'in de 3 doz aşı olduğu öğrenildi. Sanatçı, yaklaşık 2,5 saat sahnede kalırken kızı Nur Karaböcek'le birlikte 'Çingenem' adlı şarkıyı seslendirdi.