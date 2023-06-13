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13 Haziran 2023 Salı 08:45:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 08:45:00

Kızının odasını hazırlıyor

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Anne olmaya hazırlanan Aslı Enver'i tatlı bir telaş aldı.

İlk kez anneliği tatmaya hazırlanan Aslı Enver'i tatlı bir telaş aldı. Kasım ayında işadamı Berkin Gökbudak ile aile arasında yapılan nikah töreniyle dünya evine giren Aslı Enver, kızının odasını elleriyle hazırlamak için harekete geçti. 7.5 aylık hamile olan Enver, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Enver gönderisinin altına, "Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımına takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : aslı enver berkin gökbudak hamile anne
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