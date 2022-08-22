Kızının çektiği ilk fotoğraf

Meslektaşı İmer Özgün ile evli olan oyuncu Salih Bademci, eşi ve kızı İklim'le birlikte Cunda'ya gitti. Ünlü çift, deniz kenarında kızlarının objektifine poz verdi. O kareyi de takipçileriyle paylaşan Bademci, gönderisinde "2.5 yaşındaki kızımızın çektiği ilk fotoğrafımızdır!" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, iki yıl önce kızına biberon ile su içirirken çekildiği fotoğrafını da "Güzel anlardan asla vazgeçme" notuyla yayınlamıştı.

