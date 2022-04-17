Kızının borcunu ödedi

Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden, "Ödemeyi annem yapacak" diyerek ücret ödemeden kaçtığı iddia edilmişti. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık kuaför salonuna giderek, yanlış anlaşılma olduğunu söyleyip kızının 2 bin 500 liralık ücretini ödedi. Öte yandan geçtiğimiz yıl ekim ayında İstanbul Kadıköy'de bir kuaföre giden Kibariye, 4 bin 200 TL değerinde kaynak saç yaptırmıştı. İddiaya göre şarkıcı, işlem sonrası ücreti ödemeden eşi Ali Küçükbalçık'la birlikte kuaförden ayrılmıştı.