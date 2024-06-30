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30 Haziran 2024 Pazar 11:55:00 - Güncelleme:30 Haziran 2024 Pazar 11:55:00

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan tükenmişlik sendromuna tatil çözümü

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakteri ile ekranlarda boy gösteren Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalanmıştı. Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılması ile dikkat çeken Müjde Uzman şimdilerde Alaçatı'da tatil yaparak moral depoluyor.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Alev karakteri ile sevilen Müjde Uzman'dan hayranlarını sevindiren haber geldi.

Tükenmişlik sendromu yaşayan oyuncu Müjde Uzman, Alaçatı'da tatil yaparak moral depoluyor.

MÜJDE UZMAN, KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILMIŞTI

'Tükendim' diyerek 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrılan Müjde Uzman, yapımdaki Doğukan Güngör'le objektiflere yansıdı.

MÜJDE UZMAN: HERKES GİBİ SIKINTI YAŞIYORUM

Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu Müjde Uzman, "İyi olmak için sevdiğim arkadaşlarımla bir araya geliyorum. Büyütüldüğü kadar bir durum yok. Bazen ben de herkes gibi sıkıntı yaşıyorum. Geçecek" diye konuştu.

Müjde Uzman hakkında konuştu: Tükenmedi
Etiketler : kızılcık şerbeti dizi kızılcık şerbeti alev müjde uzman tükenmişlik sendromu tatil
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