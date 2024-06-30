Tükenmişlik sendromuna tatil çözümü

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Alev karakteri ile sevilen Müjde Uzman'dan hayranlarını sevindiren haber geldi.

Tükenmişlik sendromu yaşayan oyuncu Müjde Uzman, Alaçatı'da tatil yaparak moral depoluyor.

'Tükendim' diyerek 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrılan Müjde Uzman, yapımdaki Doğukan Güngör'le objektiflere yansıdı.



Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu Müjde Uzman, "İyi olmak için sevdiğim arkadaşlarımla bir araya geliyorum. Büyütüldüğü kadar bir durum yok. Bazen ben de herkes gibi sıkıntı yaşıyorum. Geçecek" diye konuştu.

Müjde Uzman hakkında konuştu: Tükenmedi