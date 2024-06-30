Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan tükenmişlik sendromuna tatil çözümü
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakteri ile ekranlarda boy gösteren Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalanmıştı. Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılması ile dikkat çeken Müjde Uzman şimdilerde Alaçatı'da tatil yaparak moral depoluyor.
Tükenmişlik sendromu yaşayan oyuncu Müjde Uzman, Alaçatı'da tatil yaparak moral depoluyor.MÜJDE UZMAN, KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILMIŞTI
'Tükendim' diyerek 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrılan Müjde Uzman, yapımdaki Doğukan Güngör'le objektiflere yansıdı.
Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu Müjde Uzman, "İyi olmak için sevdiğim arkadaşlarımla bir araya geliyorum. Büyütüldüğü kadar bir durum yok. Bazen ben de herkes gibi sıkıntı yaşıyorum. Geçecek" diye konuştu.