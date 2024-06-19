Derya Uluğ, arkadaşı 'Kızılcık Şerbeti' Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalanmadığını söyledi.

KKTC'deki Merit Royal Diamond Hotel'de sahne alan popçu Derya Uluğ, bayramı İzmir'de ailesiyle karşıladığını belirtti.



ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI



Pembe parlak elbisesiyle göz kamaştıran Derya Uluğ, "Yıllar sonra ilk kez bir bayramın ilk gününü ailemle birlikte geçirdim. Aileyle olmanın tadı bir başka" dedi.

"SADECE YORULMUŞTU"



Derya Uluğ, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden 'Tükendim' diyerek ayrılan Müjde Uzman'la ilgili konuştu.

Uluğ, "Aslında tükenmişlik sendromuna yakalanmadı. Sadece yorulmuştu ve bunu takipçileriyle paylaştı. Müjde genelde çok neşeli ve enerjik bir insandır" dedi.