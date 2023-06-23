Kızı için Fas'ta düğün yaptı

Murat Yıldırım-Iman Elbani çifti, geçen sene dünyaya gelen kızları Miray için Fas'ta düğün yaptı. Yıldırım gecede beyaz takım elbise giydi, Iman Elbani de krem rengi taş işlemeli elbisesi ve tacıyla tahtla salona getirildi. Gece boyunca dans eden Yıldırım düğünden bir kareyi Instagram hesabından "Fas'ta bebeğiniz olduğu zaman "Sobo3" (subuh) adı verilen geleneksel düğün yapılır. Miray'ımız için düzenlenen geleneksel Fas düğününden" notuyla paylaştı.

