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23 Haziran 2023 Cuma 14:49:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 14:49:00

Kızı için Fas'ta düğün yaptı

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Murat Yıldırım-Iman Elbani çifti, kızları Miray için Fas'ta düğün yaptı.

Murat Yıldırım-Iman Elbani çifti, geçen sene dünyaya gelen kızları Miray için Fas'ta düğün yaptı. Yıldırım gecede beyaz takım elbise giydi, Iman Elbani de krem rengi taş işlemeli elbisesi ve tacıyla tahtla salona getirildi. Gece boyunca dans eden Yıldırım düğünden bir kareyi Instagram hesabından "Fas'ta bebeğiniz olduğu zaman "Sobo3" (subuh) adı verilen geleneksel düğün yapılır. Miray'ımız için düzenlenen geleneksel Fas düğününden" notuyla paylaştı.

Etiketler : murat yıldırım ıman elbani miray fas düğün
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