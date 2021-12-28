Kız çocuklar geliyor
48 yaşındaki sunucu Seray Sever, hamile haberlerini doğruladı. Eray Sünbül 2018'de nikâh masasına oturan Sever, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor.
48 yaşındaki sunucu Seray Sever, hamile haberlerini doğruladı. Eray Sünbül 2018'de nikâh masasına oturan Sever, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor. 4 aylık hamile olan sunucu, ikiz bebeğin de kız olarak gözüktüğünü söyledi. Sever, "Uzun zamandır anne olmak için emek verdim. Anne olmam için 8-9 kez tedavi denendi. Allah'a dua ettim, dualarım da kabul oldu. Çok heyecanlıyız" dedi. Sunucu bebeklerden birinin adının Sofia olacağını açıkladı.