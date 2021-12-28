Kız çocuklar geliyor

48 yaşındaki sunucu Seray Sever, hamile haberlerini doğruladı. Eray Sünbül 2018'de nikâh masasına oturan Sever, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor. 4 aylık hamile olan sunucu, ikiz bebeğin de kız olarak gözüktüğünü söyledi. Sever, "Uzun zamandır anne olmak için emek verdim. Anne olmam için 8-9 kez tedavi denendi. Allah'a dua ettim, dualarım da kabul oldu. Çok heyecanlıyız" dedi. Sunucu bebeklerden birinin adının Sofia olacağını açıkladı.

