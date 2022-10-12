Kız bebek geliyor

Geçen yıl sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile dünyaevine giren şef Arda Türkmen, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Çift, önceki gün Beşiktaş'ta bir otelde Denizkızı temalı baby shower partisi düzenlendi. İkili, bebeklerinin cinsiyetini de partide açıkladı. Kız bebek bekleyen Türkmen duygularını sosyal medya hesabından "Tatlı kızımıza kavuşmak için iki aydan az kaldı. Allah'ın izniyle kız babası olacağım inşallah. Keyifli bir heyecan" sözleriyle duyurdu.