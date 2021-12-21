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21 Aralık 2021 Salı 11:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 11:00:00

‘Kıyıda' film

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Ceren Taşçı, Çağla Demir, Buçe Buse Kahraman ve Şimal Emür'ün başrolünde yer aldığı "Kıyıda" filminin çekimleri tamamlandı.

Ceren Taşçı, Çağla Demir, Buçe Buse Kahraman ve Şimal Emür'ün başrolünde yer aldığı "Kıyıda" filminin çekimleri tamamlandı. Film hem tarihin hem de doğal güzelliklerin kalbi olan Antalya Side'de çekildi. Yönetmen koltuğunda Büşra Bilginer oturuyor. Dört kız kardeşin babalarının ölümünden sonra tekrar doğdukları yerde bir araya gelmelerini anlatan filmin senaryosunu Gizem Yıldız ve Büşra Bilginer birlikte yazarken, süpervizör koltuğuna Osman Sınav oturdu.

Etiketler : Ceren Taşçı Çağla Demir Buçe Buse Kahraman Kıyıda
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