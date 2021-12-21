‘Kıyıda' film

Ceren Taşçı, Çağla Demir, Buçe Buse Kahraman ve Şimal Emür'ün başrolünde yer aldığı "Kıyıda" filminin çekimleri tamamlandı. Film hem tarihin hem de doğal güzelliklerin kalbi olan Antalya Side'de çekildi. Yönetmen koltuğunda Büşra Bilginer oturuyor. Dört kız kardeşin babalarının ölümünden sonra tekrar doğdukları yerde bir araya gelmelerini anlatan filmin senaryosunu Gizem Yıldız ve Büşra Bilginer birlikte yazarken, süpervizör koltuğuna Osman Sınav oturdu.