Kıyafetten önce performans gelir

90'lı yıllara damga vuran Bendeniz, Gülşen ve Hande Yener'in iddialı sahne kıyafetleriyle ilgili konuştu. Nişantaşı City's' de objektiflere yansıyan popçu, "Şov maksatlı sahnelerde kıyafet önemli ama kıyafetten önce sanatçının performansı gelir. Benim tarzım belli zaten. Belli bir çizgide gidiyorum'' dedi. Bendeniz, Hande Yener'in "Solistler vokalistlere vokal yapıyor" sözlerini de "Hande'ye katılmıyorum. Vokalsiz sanatçı mı olur? Olması gerek o. Tüm dünyada vokal var. Yapanlar olabilir ama herkes için geçerli değil herhalde" şeklinde değerlendirdi.