VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Farkımızı ortaya koyduk! Dünya devi açıkladı
HÜRJET'in yer testleri başlıyor
Konuşması gelen notla kesildi!
Fransa'nın tekeli kırıldı! Türkiye, Afrika ülkeleriyle aynı safta
Fatih'te can pazarı! Pencereden atladılar
46 yıllık hayali gerçekleşti
Dev projede sona gelindi!
MİT ve TSK'dan Gara'da ortak operasyon
İstikbal bayileri buluştu
Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte haftalık koronavirüs vaka haritası
F-35 üzerinden AB-ABD kapışması
ABD-Çin rekabeti Türkiye'ye yaradı!
Kripto platformunda hata: Kullanıcılar Elon Musk'tan daha zengin oldu
İkinci el otomobilde akılalmaz hile!
Hong Kong'da büyük yangın! Onlarca kişi mahsur kaldı
Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme!
Türkiye gerilimde arabulucu olabilir
''Zehir'' operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
"Kilit ortakla iş birliği yapmaya kararlıyız"
Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı
Marmara'da kar alarmı!
Asgari ücrete prim dopingi!
"Usulsüzlük, kayırmacılık, borç batağı"
5 ayda 4'üncü şans
15 Aralık 2021 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 11:30:00

Kıyafetten önce performans gelir

ABONE OL

90'lı yıllara damga vuran Bendeniz, Gülşen ve Hande Yener'in iddialı sahne kıyafetleriyle ilgili konuştu.

90'lı yıllara damga vuran Bendeniz, Gülşen ve Hande Yener'in iddialı sahne kıyafetleriyle ilgili konuştu. Nişantaşı City's' de objektiflere yansıyan popçu, "Şov maksatlı sahnelerde kıyafet önemli ama kıyafetten önce sanatçının performansı gelir. Benim tarzım belli zaten. Belli bir çizgide gidiyorum'' dedi. Bendeniz, Hande Yener'in "Solistler vokalistlere vokal yapıyor" sözlerini de "Hande'ye katılmıyorum. Vokalsiz sanatçı mı olur? Olması gerek o. Tüm dünyada vokal var. Yapanlar olabilir ama herkes için geçerli değil herhalde" şeklinde değerlendirdi.

Etiketler : Bendeniz Gülşen ve Hande Yener' Nişantaşı City
Tiyatroda ‘İkinci Bahar'

Tiyatroda ‘İkinci Bahar'
izmir'de organik tarım zamanı

izmir'de organik tarım zamanı
2021 bana kızımı verdi

2021 bana kızımı verdi
Listelere hızlı giriş! Ünlü isimlerden sürpriz düet

Listelere hızlı giriş! Ünlü isimlerden sürpriz düet
Uyuyan devi uyandırdılar!

Uyuyan devi uyandırdılar!
Kerem'den sürpriz proje

Kerem'den sürpriz proje
Serenay yakayı ele verdi

Serenay yakayı ele verdi
Hafıza kaybı yaşamış

Hafıza kaybı yaşamış
Beslenme bavuluyla dolaşıyor

Beslenme bavuluyla dolaşıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER