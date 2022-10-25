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25 Ekim 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 11:30:00

Kıyafetleri miniklere umut olacak

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Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın çerçevelettirdiği çocukluk giysileri, 13 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı tarafından Türk Kanser Derneği yararına 'Ünlü Objeler Sergisi' için bağışlandı.

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın çerçevelettirdiği çocukluk giysileri, 13 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı tarafından Türk Kanser Derneği yararına 'Ünlü Objeler Sergisi' için bağışlandı. Kalkavan'ın bir yaşındayken giydiği kıyafeti, Osmanlı Hanedan üyesi annesinin sakladığı nadide aile kumaşlarından özel terzisine yaptırılmış. Kıyafeti sergi için teslim eden Buğra Bahadırlı, "Billur sağlığında bunları da çerçevelettirdim ne işime yarayacak bilmiyorum ki demişti. Ama demek ki bu işe yarayacakmış. İnşallah iyi bir yere gider ve hayırlı bir iş olur" dedi.

Etiketler : Billur Kalkavan Türk Kanser Derneği Kanser Osmanlı
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