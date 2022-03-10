Kıyafet değil sanatımız konuşulsun

Şarkıcı Burcu Güneş, Gülay Kamaz'ın 'Hayata Dair' adlı programına konuk oldu. Güneş, pandemi döneminde spritüel danışmanlık eğitimi aldığını söyledi. Güneş, "Önceki hayatımda kesinlikle şifacı olduğuma inanıyorum. Hayatına girdiğim insanları ruhsal anlamda tedavi ediyorum. Yakın çevreme de bunu uyguladım" dedi. Son günlerin gündemi olan kıyafet tartışmasına da değinen Güneş, "Dış görünüşümüzle değil, sesimizle ve sanatımızla ön plana çıkmalıyız" dedi.