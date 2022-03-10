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10 Mart 2022 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 16:30:00

Kıyafet değil sanatımız konuşulsun

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Şarkıcı Burcu Güneş, Gülay Kamaz'ın 'Hayata Dair' adlı programına konuk oldu.

Şarkıcı Burcu Güneş, Gülay Kamaz'ın 'Hayata Dair' adlı programına konuk oldu. Güneş, pandemi döneminde spritüel danışmanlık eğitimi aldığını söyledi. Güneş, "Önceki hayatımda kesinlikle şifacı olduğuma inanıyorum. Hayatına girdiğim insanları ruhsal anlamda tedavi ediyorum. Yakın çevreme de bunu uyguladım" dedi. Son günlerin gündemi olan kıyafet tartışmasına da değinen Güneş, "Dış görünüşümüzle değil, sesimizle ve sanatımızla ön plana çıkmalıyız" dedi.

Etiketler : Kıyafet değil sanatımız konuşulsun Burcu Güneş Gülay Kamaz
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