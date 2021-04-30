Kimseyi tehdit etmedim

8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan'ın eşi Nilgün Aslan, aralarında Mustafa Sandal'ın da bulunduğu 3 kişi tarafından tehdit edildiğini iddia ederek 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. İddialar sonrası açıklama yapan Sandal, "Benden yardım isteyen bir arkadaşıma, başka bir arkadaşımın yardım etmesine vesile oldum. Adım 'tehdit' ve 'taciz' gibi iddialarla aynı cümlede yer aldığı için ben mağdur edildim'' dedi.

