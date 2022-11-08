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08 Kasım 2022 Salı 12:00:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 12:00:00

‘Kimsesizler yurdunda büyüdüm'

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Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray, hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı.

Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray, hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı. Uzun yıllar sonra 'İçimdeki Fırtınalar' teklisiyle müziğe geri dönen Şoray, 'Pembe Masa' programına konuk oldu. Kimsesizler yurdunda büyüdüğünü söyleyen Şoray, "Babamla ayrıldıktan sonra annem çalışırken beni kimsesizler yurduna bırakmak zorunda kalırdı. Sabah işe giderken beni bırakır akşam alırdı beni oradaki ablalar büyüttü" dedi. İlkokul döneminde ilk kez ailesinden uzak kaldığından bahseden Şoray, "Çok zor bir dönemdi benim için çoğu gece altımı ıslatır ve koşarak bizden yaşça büyük bir ablamız vardı onu uyandırırdım" diye konuştu.

Etiketler : Kimsesizler yurdunda büyüdüm Türk Sineması Sultan' Türkan Şoray kardeşi Nazan Şoray
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